По связям в знаменитости? Барановская «пропихнула» сына в шоу-бизнес

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Артем зарабатывает на рекламных контрактах, работает в качестве ведущего - многие уверены, Юля воспользовалась своим положением и влиятельными друзьями, чтобы сделать из сына звезду.

Наследники знаменитой и известной телеведущей программы «Мужское/Женское» Юлии Барановской уже не впервые участвуют в различных рекламных постах в личном микроблоге звездной мамы. Старший сын Артем не только рекламирует различные продукции и зарабатывает на рекламных контрактах приличные деньги, но и работает на сцене выступая в роли ведущего. Наследнику еще только 14 лет, а мальчику уже открыта дорога в большой мир и обеспечена роскошная жизнь.

Многие в сети часто задаются вопросом, почему дети знаменитостей могут практически все и почему бы не дать дорогу «простым»

детям.

Юля имеет хорошее положение, так как она сама является бессменной ведущей на федеральном канале, имеет очень богатых и знаменитых знакомых, а влиятельные друзья вполне могли помочь Барановской устроить сына на хорошую работу. Неужели бывшая экс-возлюбленная футболиста Аршавина могла воспользоваться своим статусом и по связям «засунуть» сына в знаменитости?

В сети уверенно заявляют, Барановская «пропихнула» своего сына в шоу-бизнес и «пропихнёт» других своих наследников, чтобы обеспечить им шикарное будущее.

Подобные ситуации в сети вызывают полнейший ажиотаж среди пользователей. Многие считают, что «простые» дети тоже заслуживают такого же отношения к себе, как и дети бизнесменов, артистов и депутатов.

«Мне интересно, как вы легко попали на ТВ? Моя дочь закончила университет в Лондоне, но никак не может найти работу. Как вам удалось?», «Вы еще и сына в звезды толкаете», «Почему простым детям так тяжело попасть и пробиться в люди, а вот знаменитым так легко? Почему нельзя справедливо судить, а не с помощью связей?» - возмущаются фанаты Юлии.

Телеведущая уже начала заниматься карьерой своей 11-летней дочери, которая выступала в составе танцевального коллектива на фестивале Жара Kids, куда «обычные» дети вряд ли бы попали.