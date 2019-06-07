Путин-Яхта-Двойня. Подробности родов Кабаевой бурно обсуждают в сети

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Общественность считает, что Путин подарил Кабаевой яхту за 2 млрд рублей, чтобы спортсменка родила ему наследников.

Еще месяц назад в Сети распространились слухи о тайных родах 36-летней спортсменки Алины Кабаевой. Никакой достоверно подтвержденной информации на настоящий период нет. Однако наблюдатели, проведя логические параллели, заявляют, что Кабаева родила двойню, а отцом детей является бессменный лидер РФ – Владимир Путин.

Пользователи Сети практически не сомневаются в том, что Алина Кабаева стала мамой. Однако у многих до сих остается открытым вопрос, касающийся отца детей. Ведь спортсменка не афиширует свою личную жизнь и даже на светских мероприятиях является редкой гостьей.

Интернет-пользователи все же нашли косвенные доказательства того, что отцом детей Кабаевой стал Путин.

Дело в том, что Владимир Владимирович долгие годы являлся владельцем яхты «Олимпия», которую получил в дар от Романа Абрамовича, по мнению представителей СМИ. Стоимость мега-судна оценивается в 2 млрд рублей. Однако год назад на выставке кораблей в Сочи выяснилось, что владелицей яхты стала Алина Кабаева.

Общественность предположила, что подарком в виде шикарной яхты Путин отблагодарил Кабаеву, за то, что она согласилась подарить ему наследников. Теперь пользователи Сети обсуждают, каким будет подарок для спортсменки за успешные роды двойни для главы государства.

В сети также бурно обсуждаются подробности предполагаемых родов Кабаевой. Один из пользователей Twitter рассказал, что роддом, в котором рожала Кабаева, оцепили, а из здания вывели других рожениц. Однако это всего лишь обсуждения. Сам Путин, да и Кабаева, не комментируют такие слухи и вообще на них не реагируют. Вероятно, бурное обсуждение родов Кабаевой в сети - это не больше, чем слухи и догадки.