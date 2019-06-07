Собчак разрешит? Виторган собрался в отпуск с детьми от двух браков

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Максим Виторган сообщил, что проведет отпуск в компании своих троих детей, среди которых будет 2-летний Платон. Разрешит ли Ксения Собчак мужу, с которым находится в напряженных отношениях, увезти сына?

Актер и режиссер Максим Виторган сообщил своим подписчикам о том, что 20 июля улетает в отпуск со всеми своими детьми. Отдых он запланировал на Кипре в пределах Ларнаки.

Виторган отметил, что очень рад этому событию, несмотря на то, что до отпуска остается еще почти два месяца.

Напомним, что у Виторгана от первого брака с Викторией Верберг есть двое детей – 22-летняя Полина и 18-летний Даниил. В браке с телеведущей Ксенией Собчак у режиссера появился сын Платон. Со всеми своими детьми от двух браков Виторган планирует провести отпуск в теплых краях.

Однако многих заинтересовал вопрос, разрешит ли такую поездку Ксения Собчак. Ведь, несмотря на то, что пара еще официально не разведена, супруги уже давно не живут вместе. Кроме того, разрыв отношений был очень тяжелым. Ксения и Максим до сих пор не пришли к гармонии и взаимопониманию.

И хотя Собчак заявляла, что не станет препятствовать отношениям сына и отца, остается пока неизвестным, какова будет ее реакция на то, что 2-летний Платон будет отдыхать вместе с детьми Виторгана от первого брака.