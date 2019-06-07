Ничего святого! Дочь Пугачевой посмеялась над верующими

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Чувства православных подписчиков задела невинная игра слов девочки и неуместное использование ею религиозных жестов.

Максим Галкин и Алла Пугачёва регулярно и без стеснения демонстрируют поклонникам на своих страницах в Instagram подрастающих близнецов Лизу и Гарри, которые буквально завоевали любовь их подписчиков. Однако очередная видеозапись с участием маленькой Елизаветы Галкиной, получившей в подарок от крёстной рюкзак бренда «Эконика», неожиданно задела чувства верующих.

«Это «икон» и «ка» - многозначительно ткнув пальцем вверх и перекрестивших, радостно сообщает на камеру девочка.

Запись немало позабавила родителей и многочисленных поклонников, не перестающих умиляться «маленькому ангелочку». Однако по-детски наивные рассуждения оценили не все. Безобидную игру слов вкупе с характерными религиозными жестами одна из набожных подписчиц восприняла как насмешку над верой.

Подписчица строго отметила, что не видит в детских рассуждениях ничего смешного, и настояла на том, чтобы звёздные родители сделали «некие поправки и замечания» во избежание подобных личных трактовок в православии. При этом подписчица отметила, что отпрыски Аллы и Максима прекрасно развиты, но в «смешивании материального и духовного» нет ничего святого.

К обувному бренду «Эконика», как известно, Алла Пугачёва имеет непосредственное отношение. Примадонна год за годом представляет модные коллекции Alla Pugachova совместно с брендом, владелицей которого является крёстная 5-летней Елизаветы. Поэтому, услышав, кто передал подарки из «Эконики», девочка мгновенно «разложила всё по полочкам» и сообщила свою версию этимологии этого слова.

Стоит отметить, что в свои 5 лет Елизавета Галкина уже обзавелась огромной армией поклонников, которые встали на её защиту в этом религиозном споре и попросили не судить чистого и невинного ребёнка за детскую непосредственность. Сам Максим предпочёл никак не комментировать замечание поклонницы.