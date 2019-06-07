«Мечтаю о дочери»: Собчак намекнула на свою беременность

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Округлившийся животик, «невинный» комментарий Ксении, а также частое времяпровождение с бывшим мужем - указывает на то, что Собчак вновь может стать матерью.

Недавно Ксения Собчак заявила о том, что мечтает о рождении дочурки, которая как две капли воды будет похожа на нее саму. И вроде бы вполне безобидное заявление, на которое никто даже не обратил бы внимание, если бы не парочка нюансов.

На последних фото Ксении, она предстает либо в свободной одежде, либо всячески старается скрыть живот сумочкой или каким-нибудь другим предметом. Вот только пару дней назад на одной из публикаций телеведущей можно заметить то, как округлился ее животик.

Также можно обратить внимание и на то, как развиваются отношения Ксении с экс-супругом. Еще совсем недавно Максим и Ксения заявили о том, что их брак распался, а они уже давно живут раздельно. Также звездная пара сообщала о том, что единственное, что их связывает между собой – это воспитание общего сына – Платона.

А сейчас, в сети периодически всплывает информация о том, что молодые люди не только проводят выходные вместе, но и ночуют в одном доме.

Можно подумать о том, что Ксения и Максим всего лишь прикрываются ребенком ради встреч. Хотя, никто не был бы против, если бы их семья воссоединилась.

А после того, как Ксения заявила: «Мечтаю о дочери», многие подумали о том, что телеведущая намекнула на свою беременность.

Остается только гадать о том, родит ли Ксения долгожданную дочь или снова порадует благоверного сыном? В любом случае, стоит отметить то, что телеведущая является прекрасной матерью и в любом случае обеспечит своим детям, сколько бы их не было, отличное воспитание и достойное будущее.