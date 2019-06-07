«Зад чуть не зажарил»: Фанаты возмущены страстью Черно на кухне

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Сашу и Иосифа из «Дома-2» настигает «желание» неожиданно и где угодно. Пара не может сдержаться даже на кухонном столе при постороннем человеке.

Александра Черно и Иосиф Оганесян являются одной из самых экстравагантных пар на проекте «Дом-2». Саша не отличается особой скромностью, она уже не раз рассказывала подробности личной жизни с Иосифом. Недавно девушка рассказала, что ее и Оганесяна страсть может настигнуть где угодно.

Черно поделилась с поклонниками видео в своем Instagram-аккаунте. На нем Саша целуется с супругом, сидя на кухонном столе. Иосиф в этот момент не стесняясь гладит Черно по телу. Стоит отметить, что в этот момент пара находится не одна. Рядом, у плиты, стоит Майя Донцова – еще одна участница «Дома-2». Девушка что-то готовила, а когда Сашу и Иосифа настигла страсть, прикрылась крышкой от сковородки. Пару ни капли не смутило то, что рядом есть кто-то еще и они не остановили свои любовные порывы.

«Вот такая страсть у нас, где придется. Она всегда неожиданно настигает», – подписала видео Черно. Видимо, девушку не только не беспокоит присутствие другого человека, но и забавляет. Увидев публикацию Саши, фанаты не скрыли своего возмущения. «Вы больные», «Зад чуть не зажарил», «Мое лицо было еще хуже, чем у Майи, когда я это увидела», – негодуют пользователи. После многочисленных негативных комментариев Черно, видимо, решила оправдаться, сказав, что происходящее на кухне было шуткой.