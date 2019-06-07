«Господи, что за грлхрпрх?»: «Пьяная» Бородина опозорилась в Стамбуле

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Невнятная речь, крики, стеклянные глаза, «животное» поведение – фанаты оценили новые истории Instagram Ксюши.

Прямо в самолёте все приглашённые на день рождения подруги Бородиной Ольги начали пить шампанское. После прилёта Бородина похвасталась подписчикам в Instagram размерами яхты, на которой они отправились в экскурсионное плаванье.

После окончательной прогулки Ксюша начала обращение к своим подписчикам, которое прервала из-за света от фонаря, не понимая что это. Курбан подошёл и помог ей с этим разобраться.

Следом последовала невнятная речь Бородиной: «Господи, что за грлхрпрх?». Над чем сама же Ксения и посмеялась. Омаров дал отчётливо понять подписчикам популярной ведущей, что он против съёма подобных видео своей женой и ему стыдно за её поведение. «Пьяная» Ксюша опозорилась в Стамбуле – уверены фанаты.

На яхте, как и на самолёте, было достаточно алкоголя для каждого гостя. После морской прогулки все дружно отправились гулять по знаменитым улицам Стамбула, где снимали сериалы и кинофильмы. Ксения уговорила Курбана найти кафе, за столиком которого сидели герои сериала «Чёрная любовь» - Кемаль и Нихан.

По словам Ксении, её супруг считает её ненормальной из-за ажиотажа с сериалами, но всё ровно помогает в поисках. Даже во время этого, так сказать, путешествия Бородина успела посмеяться над неизвестным блоггером и похвастаться фанатам пьяной походкой.