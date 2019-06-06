Вынесла приговор! Астролог Володина «предсказала» внукам неидеальную внешность

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Огромных щек не избежать – Василиса и дочь унизила, и нерожденным детям «нагадала» проблемы.

Василиса Володина, известная многим по программе «Давай поженимся», очень часто выкладывает посты, посвященные астрологии или просто своей жизни. На этот раз она захотела поговорить с фанатами о своей внешности, а самое главное – обсудить слухи о многочисленных пластических операциях. По ее словам, она совсем не изменилась и осталась такой же, как и в молодости. Главный аргумент – большие наследственные щеки, которые также переняла ее дочь. Кроме того, Василиса уверена, что у ее внуков также будет неидеальная внешность.

«Викуша, у твоих детей будут такие же (щеки)! Независимо от того, что ты о них думаешь» – вот такой вынесла приговор Володина, «предсказав» будущим детям собственной дочери Виктории пухлое лицо. Самое главное, что она даже не задумалась, что своими словами может спровоцировать комплексы у 17-летней Виктории. Многие девушки переживают на счет своей внешности, а если и мать об этом прямо говорит, то замкнутость в себе не за горами.