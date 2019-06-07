«Стирать не приучена?»: Фанаты высмеяли грязное платье Волочковой в Анапе

Сегодня, 10:30

Скандальная звезда решила не сильно наряжаться для концерта в Анапе.

Сегодня радостная Анастасия Волочкова, прима пенсионерка, похвасталась прилётом в Анапу, чтобы наконец представить на осуждение широкой публики свой новый спектакль «Балерина и Клоун». Несмотря на многодневной томление фанатов в ожидании чуда на сцене, так ещё и с распиаренной ракушкой, балерина продолжает скрывать главные подробности своего будущего выступления от подписчиков.

Только 9 июня в Городском театра Анапы состоится забавный спектакль, однако фанаты звезды уже успели высмеять приму за грязное платье, в котором Анастасия фотографировалась рядом с аэропортом. Как оказалось, Волочкова в одном и том же платье уже неоднократно позировала то на Мальдивах, то в Москве, а теперь и в Анапе.

Как посчитали фанаты, причина такого однообразного гардероба – собственная лень балерины и нежелание разбавить его какими-то новым нарядами. Из-за того, что платье не в первый раз «раздражает» подписчиков, многие посчитали, что Волочкова продолжает ходить в том же, в чём приехала из Мальдив.

«Стирать не приучена?» – подытожил преданный фанат звезды шпагата.