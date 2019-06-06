Елена Голунова вышла замуж! Кадони намекнул, что женится следом за матерью

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Возможной избранницей станет Бузова, которая не отрицает симпатию к экстрасенсу.

Сибирская ведьма Елена Голунова, которая приняла участие в нескольких сезонах проекта «Битва экстрасенсов» телеканала ТНТ, вышла замуж в одном из ЗАГСов Москвы. Об этом стало известно из Instagram 51-летней мамы экстрасенса Влада Кадони. Она отметила, что счастье возможно в любом возрасте и трогательно пожелала всем успехов. Влад не остался в стороне и в своем микроблоге поздравил маму со знаменательным событием в ее жизни, а также обратил внимание, что сегодня новая жизнь начинается не только у Елены Валерьевны. Кто еще готов к кардинальным переменам потомственный экстрасенс не уточнил, вероятно, таким образом Кадони намекнул, что женится следом за матерью. Не исключено, что его избранницей станет телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. В Сети паре давно уже приписывают роман, подталкивая Влада на активные действия. Бузова публиковала в своих соцсетях видеоролик, где Влад восторженно восхищался внешним видом теледивы. Без особого труда можно было заметить, что между артистами присутствует взаимная симпатия.

Ольга и Влад не опровергают слухи о своем романе, убеждая народ, что их связывают исключительно деловые отношения. Вероятно, в предположениях интернет-пользователей есть правдивые сведения.