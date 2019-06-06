Михайлов надоумил? Лайма Вайкуле «спалила» последствия неудачной пластики

Сегодня, 20:30

Об этом свидетельствует «неживая» мимика и полное отсутствие морщин на лице 65-летней певицы.

Не успели все отойти от кардинальных изменений Стаса Михайлова, как к помощи хирургов прибегла ещё одна артистка пенсионного возраста: Лайма Вайкуле ужаснула фанатов сменой внешности. В соцсети певица опубликовала видео-обращение для подписчиков на очередной концерт. И всё бы ничего, вот только в ролике Лайма «спалила» последствия неудачной пластики: «неживая» мимика, искривление формы губ и неестественно «натянутая» кожа лица.

И хотя Вайкуле всячески отрицает хирургические манипуляции, однако, отсутствие единой морщинки на лице 65-летней певицы сдали Лайму с поличным. Очевидно, певица сделала контурную подтяжку лица, уколы ботулотоксина в область лба, пластику губ и блефаропластику. Не исключено, что на изменения артистку мог надоумить Стас Михайлов, которого едва узнают сейчас фанаты из-за чрезмерной пластики. Так или иначе, а за пагубным пристрастием к скальпелю артистка рискует лишь «угробить» своё здоровье.