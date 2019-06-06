«Карма» Гузеевой. Харламов пожаловался на «провальные» гастроли

Вчера, 23:00

Шуточки о ведущей «Давай поженимся» не остались без внимания — фанаты начали игнорировать концерты Гарика.

Известный комик Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором пожаловался на пустой зал на одном из его концертов. Шоумен отшутился, назвав нулевой интерес к его выступлению аншлагом, после чего объявил, что полежит 2 часа на сцене и уйдет.

Происходящее можно охарактеризовать как «карма» за «троллинг» Харламовым телеведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой. «Провальные гастроли» комика, как считают люди, это результат массовых отписок от аккаунта шоумена из-за издевательства над порядочной 60-летней женщиной, которая ко всему прочему потеряла мать в прошлом году.

Все началось с жесткого высказывания Гузеевой в эфире одной из своих передач. Харламов счел эти слова забавными и разместил соответствующую шутку в соцсети. Получив одобрение некоторых фанатов Гарик организовал настоящую травлю ведущей, неоднократно публично высмеивая ее с помощью различных смонтированных видео и всяческих подколов.

Как выяснилось позднее, фраза Гузеевой была вырвана из контекста, о чем сама актриса заявила у себя на страничке в соцсети, выложив полный отрывок. Кроме того, общественности ведущая известна своим умением «рубить правду-матку», и многим шутка Харламова изначально показалась сомнительной.