Эдуард Суровый «уделал» Смитта? Харламов жёстко высказался о голливудском актёра

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После откровенного признания Асмус о любви к американской легенде, Гарик «критикует» звезду своим недовольством.

После выхода семейного фильма «Алладин», где главную роль играет Уилл Смитт, знаменитый российский комик Гарик Харламов не мог оставить без комментарий актёрскую игру голливудской легенды. Не постеснявшись жёстко высказаться в социальных сетях.

Знаменитый образ Эдуарда Сурового, видимо, «уделал» Смитта, ведь Харламов остался не в в осторге от такой роли большой звезды. Высказавшись о талантах Джина из «Алладина», Гарик нелестно отметил музыкальный подтекст фильма, где после некоторых слов начиналась песня.

«Не зашёл вообще. Я понял, что ненавижу фильмы в которых сюжет прерывается пением. Как бы красиво не голосили артисты, мне хочется промотать этот кусок», – подытожил все свои негодующие эмоции от фильма Гарик.

Конечно, у каждого человека свой вкус, своё мнение на фильм и его подачу, однако отмечать неумелую работу Смитта Гарик, вероятно, погорячился. После таких заявлений может показаться, что Харламов стал «хейтером» голливудской звезды, которой так восхищается нынешняя супруга Гарика Кристина Асмус.