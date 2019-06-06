Губы «уточкой» и лысые ресницы: Как изменилась внешность Шурыгиной за два года?

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Диана больше не похожа на ту девочку, которую зрители впервые увидели на «Пусть говорят».

Скандальная жертва изнасилования Диана Шурыгина в 2017 году стала интернет-звездой, когда о своей неприятной ситуации рассказала в эфире программы Андрея Малахова. Тогда, из-за истерического поведения девушки россияне встали на сторону её обидчика Сергея Семенова, который всё-таки отсидел в колонии общего режима чуть больше одного года. И если о Сергее сейчас слышно мало, то Диана получила только выходу после эфиров «Пусть говорят».

Сейчас Шурыгина активно ведет свой микроблог в соцсети Instagram, где и зарабатывает на рекламе. Стоит заметить, что с приходом денег изменилась и внешность девушки.

За два года Диана перекрасила натуральные волосы в яркий блонд, сделала себе татуировки и искусственные ресницы, которые её часто подводят и выпадают, а потому появляются на глазах лысых участки. Не исключено, что девушка также могла колоть филлеры в губы, поскольку сейчас они значительно изменились и выглядят «уточкой». Также Шурыгина для идеального загара посещает солярий. А потому после всех манипуляций со своей внешностью сейчас в Диане трудно узнать девушку-«на донышке».