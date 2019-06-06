Роман с весны? Барановская делает карьеру молодому «любовнику»

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Телеведущая показала лицо возможного возлюбленного на Fashion people awards 2019.

После развода с Андреем Аршавиным Юлия Барановская старается держать подробности о личной жизни втайне от чужих ушей. И хотя за эти годы ей приписали не один роман с разными мужчинами, сама она, похоже, с головой ушла в работу, желая обеспечить детям хорошее будущее.

Сейчас у телеведущей несколько проектов, над которыми она работает очень тесно. Помимо работы в передачах «Мужское/женское» и «Модный приговор», в конце марта она также стала ведущей развлекательного шоу на «Русском Радио» «Пятница с Юлией Барановской и Олегом Верещагиным». Вероятно, именно в то время она и познакомилась с местным оператором, Максимом Приваловым. Тесная общая работа, похоже, незаметно сблизила коллег слишком сильно.

По всей видимости, роман начался с этой весны, однако Барановская, как и обычно, держала все возможные подробности в секрете. Тем не менее, молодой «любовник» постоянно публиковал совместные фото с ней. При этом, в кадре никогда не появлялся Верещагин.

Тем не менее, судя по всему, влюбленность не была односторонней. Если до знакомства с Барановской Привалов был известен как диджей и ведущий корпоративов (помимо работы на радио), то спустя всего несколько месяцев вместе с ней и ее сыном Артёмом он вышел на сцену оглашать итоги Fashion people awards 2019. Все это время коллеги стояли рядом, а на фотосессии после телеведущая держала его под руку.

По всей вероятности, Юлия Барановская делает карьеру молодому оператору на радио, так как решила больше не связывать жизнь с теми, кто уже сам крепко «стоит на ногах». Возможно, она считает, что такой мужчина после будет ей очень благодарен и не бросит одну, как это случилось с Аршавиным.