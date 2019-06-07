Руки «подтекают»? Кирилл Терешин показал синяки на «базуках»

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Странная «капелька» сочится из бицепсов — неужели фрик не боится некроза?

Спорный персонаж Кирилл Терешин, или как его привыкли называть в народе «руки-базуки», в своем Instagram продолжает делиться с подписчиками подробностями своих проблем со здоровьем, которые возникли в «раскаченных» синтолом конечностях.

В своих Stories «дутый качек» демонстрирует мутно-белую каплю, которая выступила на его коже. Судя по всему, непонятная жидкость вытекает из его многострадальных бицепсов. Руки горе-культуриста словно «подтекают».

Скорее всего, это происходит из-за непрекращающегося воспалительного процесса в мышцах, спровоцированного инородной жидкостью, которую себе вкалывал блогер.

На других фото Кирилл Терешин показал синяки на «базуках». Руки парня находятся в плачевном состоянии — они покраснели, раздулись и стали рыхлыми. По лицу Кирилла видно, что он испытывает невыносимые страдания, что собственно, не удивительно.

Однако, если тщательно изучить ленту синтолового мачо, становится ясно, что полученный негативный опыт молодого человека ничему не научил. На очередном видео он показывает фолловерам, что воспользовался услугами косметолога, сделав уколы «красоты» в область скул. Один вопрос — зачем? Кирилл Терешин упорно отказывается «сдувать» свои руки. Вместо этого он активно развивает свой образ, посещая всевозможные шоу и программы. Но, такая слава не вечна. Рано или поздно Кириллу придется прощаться со своими «базуками», а странная капля, сочащаяся из рук, может быть очередным подтверждением этому.