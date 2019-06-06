«Лабуда от Лободы»: Фанаты пристыдили Светлану за экономию на клипе

Сегодня, 18:30

Поклонники остались недовольны качеством съемки видеоролика «Пуля-дура».

Сегодня Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram пост, под которым призналась, что вот уже 10 лет сама монтирует себе видеоклипы, выступления и перфомансы. Это объяснило недовольство многих подписчиков качеством съемки видеороликов. Не исключено, что Лобода решила не тратиться на подбор профессиональных членов своей команды и делать все сама, но интернет-пользователи убеждены, что на «универсального артиста» Светлана не тянет.

«Дешёвая подделка под Тарантино», «Лабуда от Лободы», — пристыдили Светлану за экономию на клипе фанаты. Вероятно, Лободе стоит задуматься и нанять профессионалов для создания качественных видеоклипов, которые позволят творчески развиваться и только добавят популярности яркой певице.

Всего пару дней назад известная певица Светлана Лобода выпустила новый клип. На ролике поп-исполнительница появляется в нескольких образах — сверхкоротком мини, длинном пальто и шляпе на фоне большого креста, в костюме скелета с соответствующим макияжем, а также с ярко розовым цветом волос. Реакция поклонников на видеоклип была разнообразной. Многие интернет-пользователи отметили, что клип — просто шедевр и лучшая работа Лободы, но некоторые посчитали, что новое видео — худшее, над чем работала певица.