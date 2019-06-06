«Сидит в нотариусе»: Пынзарь за безграмотность подняли на смех в Сети

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Нелепое высказывание сыграло с Дашей злую шутку.

Недостатки внешности, провальный фотошоп и глупые высказывания — Даша Пынзарь регулярно становится объектом насмешек в сети. Так, за очередное крылатое выражение звезду «Дома-2» буквально подняли на смех. В сторис Даша опубликовала видео, где, затронув тему аморальности, показала недопустимое поведение мужчины в юридической конторе. И всё бы ничего, вот только за подписью к ролику звезда «Дома-2» продемонстрировала свои «глубокие» познания русского языка.

«Сидит в нотариусе», — прокомментировала видео Даша. Ни для кого не секрет, участники «Дома-2» не блещут интеллектом и грамотностью, но, очевидно, Даша умудрилась переплюнуть всех. Вероятно, крылатое выражение Пынзарь разлетится в соцсетях на сотни мемов и придаст блондинке новую славу. Впрочем, Даша никогда не стеснялась своей неграмотности и открыто признавала свои ошибки. Так или иначе, а девушка растит двух сыновей, старший из которых уже учиться в школе, и блондинке явно стоит подтянуть русский, чтобы не упасть в глазах своих же детей.