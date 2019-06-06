«Я тебя теряю» - Кристина Орбакайте намекнула на развод с мужем

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Певица выпустила хит, в котором спела, что больше не счастлива с возлюбленным.

Начало июня стало каким-то бумом творчества среди российских исполнительниц. Всего за пару дней вышло сразу несколько несколько музыкальных клипов, в том числе у Ольги Бузовой и Светланы Лободы. Каждая из них посвятила композицию пережитым чувствам, вложив в нее всю душу.

Похоже, по их примеру решила поступить и известная певица и актриса Кристина Орбакайте. Однако, похоже, предчувствуя большое горе в семье, она выпустила песню с названием «Теряю» и клип на нее о несчастной любви. «Я тебя теряю», - вторит дочка Аллы Пугачёвой, исполняя дальше: «Обратный отсчет, и больше ничего не ждет».

Судя по всему, с помощью такой песни Орбакайте намекнула на испортившиеся отношения и развод с мужем Михаилом Земцовым. В СМИ уже давно поговаривали, что брак трещит по швам, и, видимо, слухи подтвердились. Похоже, даже несмотря на то, что певице уже 48 лет, и это ее третий брак, в котором, к слову, появился еще один ее ребенок, дочка Клавдия, она не боится остаться одна.

Орбакайте с большой вероятностью может повторить судьбу своей матери. Пугачёва пять раз выходила замуж, последний раз - в 68 лет за Максима Галкина. Видимо, именно опыт матери помогает Кристине не цепляться за мужчину просто по привычке, а искать настоящую любовь.