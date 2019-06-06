Бросят, как котят? Мать Тимати пошутила о беременности Решетовой

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Симона объявила конкурс на лучшее имя для будущих внуков, недвусмысленно сравнив их с питомцами.

В своём Instagram она разместила фото дочери рэпера Тимура Юнусова, которая держит на руках двух маленьких котят. Ироничный комментарий как бы намекает, что речь идёт о недавней новости о беременности возлюбленной Тимати, модели Анастасии Решетовой.

Почему так иносказательно и саркастично Симона объявляет полушутливый конкурс на новые имена для малышей на фоне пушистых питомцев? Известно, что мама Тимати прохладно отнеслась к новой пассии звёздного сына, по слухам, даже не приняв невестку и до сего момента оставаясь в стороне от скорого появления на свет новых внуков.

Само собой напрашивается предположение, что Симона, которой приходится заниматься воспитанием оставленной без родительского внимания дочкой Тимати от Алены Шишковой, неспроста сравнивает будущих внуков с котятами. Ведь не на пустом месте в народе ходит поговорка «бросят, как котят».

Возможно, именно о такой незавидной участи новых наследников сына иронично намекает Симона, предчувствуя, что в скором будущем у неё прибавится забот. Еще один красноречивый намёк явно проглядывает в Instagram Симоны: почему на фото два котенка? Ведь официально об ожидаемой двойне у звёздной пары ещё объявлено не было.

Быть может, матери рэпера, которая наконец прервала молчание о беременности Решетовой и даже пошутила об этом, уже известно то, что от широкой аудитории пока скрывают? Да и имя на саркастичный конкурс Симона предлагает выбрать явно не в единственном числе. Ждать интригующей развязки осталось недолго: накануне пара официально сообщила, что избранница Тимати находится уже на пятом месяце. Пока одни фанаты гадают над именами для питомцев, другие думают о том, как скоро Решетова раскроет подробности своей беременности и наконец прояснит ситуацию со всеми недомолвками.