Тайная свадьба! Лиза Пескова скрывает замужество

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Дочь пресс-секретаря президента призналась, что уже несвободна и проговорилась про мужа

21-летняя Лиза Пескова известна не только тем, что является дочерью пресс-секретаря президента РФ, но и смелыми взглядами на жизнь, которые она не стесняется высказывать. Провокационные посты в Instagram вызывают много критических отзывов и в отношении высокопоставленного отца девушки. Лиза старается скрывать свою личную жизнь и редко делится подробностями на публику.

Внимательно наблюдая за микроблогом Песковой можно заметить, что в последнее время она часто упоминает в своей речи «мужа», хотя о своей свадьбе не объявляла. Так, совсем недавно Елизавета прокомментировала одну из своих публикаций «Я не прошу денег на поездки, тем более у родителей. Предпочитаю постараться заработать самой или поехать с мужем». А сегодня, отвечая на предложение замужества от подписчиков в stories, Лиза заявила «Вы слегка опоздали!», а также отметила, что уже не свободна для отношений.

Неужели у Песковой состоялась тайная свадьба? Дочь пресс-секретаря президента России по какой-то причине скрывает замужество, личность избранника девушки до сих пор остается засекреченной. Не исключено, что бракосочетание состоялось в кругу только самых близких, потому что недоброжелателей хватает как у Лизы, так и у ее отца-политика.

Стоит отметить, что Пескова в последнее время стремится к духовному развитию, она изучает религии и даже соблюдала пост три дня. Возлюбленный Лизы может не хотеть публичности, а сама дочь Пескова не желает настаивать на огласке.