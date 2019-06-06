Остапа понесло? Катя Гордон попыталась урезонить «старую и страшную» Собчак

Сегодня, 17:20

Неоднозначные рассуждения Ксении толкнули правозащитницу на жесткую критику.

Похоже, что после развода с Виторганом ведущая решила «хайпить» не по-детски. После выхода в эфир скандального выпуска «Осторожно, Собчак» о «инстаграммщицах» и представителях «старой гвардии», Ксения Анатольевна снова решила показать себя во всей красе, и тут, как говориться, Остапа понесло.

Так, например, в своем микроблоге Собчак принялась писать многозначительные посты, адресованные не то Ольге Бузовой, не то Матильде Шнуровой. В них «женщина-скандал» решила поразмышлять о дружбе.

«Лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак Шарикова», — написала Ксения. Что вынудило журналистку заговорить о «благородности», и кто в таком случае был «Шариковым» — узнать так и не удалось. Однако пост Ксении решила прокомментировать ее коллега по цеху, Катя Гордон. Правозащитница попыталась урезонить Собчак, призвав ее смириться с тем, что она «старая и страшная», и к тому же «не очень удачливая».

Возможно, таким образом она пыталась сказать Ксении Анатольевне, что ее стало слишком «много», а ее желание заполнить эфир своей персоной, чтобы зрители не потеряли к ней интерес, уже изрядно утомило. Хотя, вряд ли эти слова задели Собчак, ведь, как она сама ни раз говорила, негатив — это то, чем она подпитывается.

Однако в скором времени стало известно, что на самом деле Собчак «атаковала» не сама правозащитница. Гордон опровергла информацию о том, что автором комментария является именно она. По словам правозащитницы, ее страницу взламывали. Кто же так хочет подставить Гордон «под удар» Собчак? Известно, что Ксения не отказывается от публичных конфликтов, поэтому выпад со страницы правозащитницы может быть расценен ею как сигнал «к бою».