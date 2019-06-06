«Пить надо меньше» — Миро высмеяла критическое состояние Панкратова-Черного

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Следом за Бари Алибасовым в больнице оказался и известный актёр.

Не успели все отойти от трагичного известия о критическом состоянии Бари Алибасова, как по причине плохого самочувствия госпитализировали и Александра Панкратова-Черного. Как оказалось, утром актёр почувствовал недомогание, а вскоре и вовсе потерял сознание. Сейчас из-за низкого давления Панкратов-Черный лежит в реанимации. На этот счёт высказалась в сети известный блогер.

Лена Миро буквально высмеяла критическое состояние актёра. «Пить надо меньше», — иронично отметила блогер. По словам Миро, фатальное попадание советских артистов в клинику ни что иное, как влияние пагубных привычек на организм. Боле того, блогер уверена, если Бари Алибасов оказался в критическом состоянии по причине выпитого «не того», то Панкратов-Черный, вероятно, попросту забыл похмелиться. Так или иначе, а состояние знаменитостей тяжёлое и врачи делают сейчас всё необходимое для спасения их жизней.