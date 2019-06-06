Заплатила Харламову? Сябитова избавится от Гузеевой ради нового шоу «Дом-3» для стариков

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На войне все средства хороши — видимо, Роза выбрала извращенный способ «слить» конкурентку.

Насмешки Гарика Харламова над Ларисой Гузеевой не заканчиваются. Комик с каждым днем придумывает новые идеи и добавляет в социальные сети не менее оскорбительные видеоролики. До сих пор вопрос, зачем он это делает, остается открытым.

Создается впечатление, что «Бульдог» вовсе не случайно занялся анти-пиаром Гузеевой. Ее коллега Роза Сябитова вполне могла «заказать» насмехательства. Неудивительно, ведь для этого у нее много поводов.

Во-первых, конфликт между Гузеевой и Сябитовой длится уже много лет. Женщины не общаются между собой, а только делают вид во время съемок программы. Сваха заявляла, что Лариса очень часто врет на камеру. «Однажды она брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются», — рассказала в одном интервью ведущая.

Кроме того, недавно Роза сделала новое заявление. У нее появился план создания нового проекта, формат которого она собирается «позаимствовать» у нашумевшей программы «Дом-2». Предположительно, в шоу будут участвовать одинокие люди, которые до сих пор не встретили свою любовь. Загвоздка в том, что к участию приглашается не молодежь, а пенсионеры.

Судя по этому, Сябитова могла заплатить Харламову или договориться с ним, чтобы он быстрыми темпами дискредитировал конкурентку. В подтверждение этого — Гарик ни разу не унизил Розу или Володину. Также сваха может хотеть проводить новое шоу в студии «Давай поженимся».

Если это так, то задача усложняется еще больше. Пока Гузеева на ТВ, ей придется делить с ней съемочную площадку, а роль второстепенной ведущей, похоже, уже надоела. Если события будут развиваться дальше такими темпами, то Сябитова избавится от Гузеевой ради нового шоу «Дом-3» для стариков.

Кроме того, Харламов стал подключать к своим издевательствам других звезд. В частности, в последнем видео он добавил отрывок из программы «Голос», в котором Полина Гагарина сказала: «Такие песни, конечно, под дых». Певица моментально отреагировала на это и даже поддержала юмориста. Судя по всему, травля «Давай поженимся» и его ведущей набирает колоссальные масштабы.