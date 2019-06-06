Давняя вражда? Галкин высмеял Орбакайте в образе императрицы

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Шоумен мог возненавидеть старшую дочь Пугачёвой из-за ее близкой дружбы с Киркоровым.

В жизни Аллы Борисовны было пять официальных мужей, но до сегодняшнего дня она смогла остаться лишь с последним, Максимом Галкиным. Тем не менее, кажется, даже этот факт не удерживает его от ревности супруги к бывшим мужчинам. И, похоже, именно этот фактор негативно повлиял на его отношения с первым ребенком Примадонны, Кристиной Орбакайте.

Так, накануне последняя опубликовала в личном Instagram-аккаунте фотографию, где она предстала в образе императрицы. Так получилось, ведь сейчас актриса снимается в роли Екатерины II в легендарной киноленте «Гардемарины». Тем не менее, по всей видимости, Галкин в таком образе представить ее не может, а потому и высмеял ее в комментариях.

«Полегче!», — написал он, выразив свое мнение и даже не разбавив текст никакими эмоджи, вероятно, потому что был предельно серьезен. Стоит отметить, что даже фанаты заметили в его комментарии упрек: «Да ладно, супер же! И красота, и глубина, и стать».

Похоже, за годы жизни с Пугачёвой Галкин так и не смог наладить с Орбакайте дружеских отношений. Возможно, так получилось из-за того, что она так близко дружит с его главным конкурентом, Филиппом Киркоровым, ведь Примадонна до сих пор любит общаться с ним и принимать у себя дома, а дочь Аллы Борисовны даже путешествует вместе с «бывшим отчимом». К тому же, и сама Орбакайте уже говорила, что не воспринимает Галкина как названного отца. Судя по всему, между знаменитыми родственниками царит давняя вражда.