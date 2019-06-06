Гуф довел? У Шевцовой серьезные проблемы со здоровьем - сеть

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Последнее время, бывшая звезда проекта «Дом-2» на фотографиях в своем instagram выглядит очень изнуренной, считают фанаты.

Подписчики и поклонники Шевцовой обеспокоены ее худобой.

Если провести аналогию по фотографиям в социальных сетях, то можно предположить, что ее маленький бизнес, в который она вложила столько сил и средств, не приносит ожидаемой прибыли.

Так же бытует мнение, что Яна все еще скучает по Гуфу и многие фотографии, с загадочными подписями адресованы именно ему.

Что довело ее до такого состояния однозначно утверждать нельзя.

Сеть уверена, что все вышеперечисленные факторы сильно отразились на ее состоянии и из-за того, что она стала много нервничать, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, в частности с желудком.

В открытую пока она об этом не говорит, однако в сторис, когда она показывала чем питается, сделала акцент на то, что последнее время старается каждый день есть супчики и придерживаться правильного питания, чтобы не болел желудок.

Отметим также, что у бывшего парня Яны - Гуфа, в последнем посте Instagram, репер стоит на фоне храма и разговаривает по телефону. Возможно, он звонил в этот момент своей бывшей возлюбленной и спрашивал о ее здоровье, предварительно помолившись за нее в церкви.