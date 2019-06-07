Как наркодилер? Фаст-фуд Тимати может вызвать зависимость

Сегодня, 01:00

На открытии «Black Star Burger» предприниматель бесплатно кормит гостей. Похоже, это коммерческий ход, благодаря которому люди не могут оторваться от еды.

Сегодня состоится открытие очередного Black Star Burger». На этот раз ресторан быстрого питания открывается в Тюмени. В своем Instagram-аккаунте Тимати сообщил, что по традиции он бесплатно накормит жителей города. Многие пользователи обрадовались известию и рассказали, что обязательно придут на открытие. Но люди даже не подозревают, что это может быть чревато для их здоровья.

Фаст-фуд Тимати может вызвать зависимость. Предприниматель применяет коммерческий ход в виде бесплатного кормления людей на открытии заведений. Так, в фаст-фуд может добавляться глутамат натрия, который, как известно, вызывает привыкание. Это объясняет то, что несмотря на немаленькие цены, люди продолжают его есть, а «Black Star Burger» продолжает процветать.

Считается, что глутомат натрия является вредной добавкой. Благодаря нему возникает тяга к вредной пище. Если в фаст-фуде Тимати действительно присутствует данная добавка, его можно сравнить с наркодилером. Ведь зависимость от усилителя вкуса часто сравнивают с зависимостью от алкоголя и сигарет.