«Не могли на такое пойти» — Разин отрицает причастность Шукшиных к отравлению Алибасова

Сегодня, 12:06

Бари мог пострадать из-за плохого зрения, считает его друг-продюсер.

Андрей Разин шокирован новостью об отравлении своего близкого друга, но ранее высказанную Станиславом Садальским версию о причастности Шукшиных к случившемуся не разделяет. Продюсер заявил, что давно знаком со знаменитым семейством и уверен, что его члены «не могли на такое пойти». Он уверен в невиновности Шукшиных и отрицает их причастность к инциденту с Бари Алибасовым.

Также Разин назвал чудом тот факт, что его коллега выжил после такого тяжелого отравления и поблагодарил врачей за вовремя оказанную медицинскую помощь. Певец добавил, что желает Алибасову скорейшего выздоровления от имени все группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова.

Напомним, Бари Алибасов случайно употребил стакан с химическим средством для чистки труб «Крот», перепутав жидкость с соком. Музыканта экстренно госпитализировали и диагностировали многочисленные ожоги пищевода и желудка.

Сегодняшнее состояние Алибасова оценивается врачами как тяжелое. Продюсера готовят к полной диагностике и последующей операции.