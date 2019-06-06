Урган высмеял разводы Гордона. Какие последствия его ожидают?

Сегодня, 11:02

Иван Ургант может даже лишиться места на Первом канале из-за жестких шуток о личной жизни коллег.

В одном из выпусков передачи «Вечерний Ургант» Иван высмеял бесчисленное количество браков и разводов Александра Гордона. Телеведущий и режиссер славится не только своим умом, но и тем, что женился в четвертый раз. Снова с огромной разницей в возрасте.

Ургант любит пошутить над своими коллегами с Первого канала и приглашенными гостями. За все эфиры герои «Вечернего Урганта» смеялись вместе с ведущим. На этот раз, видимо, дело также не дойдет до скандала. Ургант не раз приглашал Александра Гордона на свое шоу, отдельно и в компании, где журналист давал понять, что имеет замечательное чувство юмора.

На данный момент Гордон женат на 24 летней Нозанине Абдулвасиеве. «Ноза – моя последняя жена» – уверен популярный телеведущий.

Однако есть вероятность, что Гордон обозлится на Урганта из-за очередных шуток и может начать травить коллегу.