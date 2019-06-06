Bad Star: Мартиросян унизил лейбл Тимати новым клипом USB

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Зрители уверены в этом, отмечая слишком оскорбительный образ Сержа Горелого, пародирующего лидера Black Star.

На своём профиле в Instagram Гарик Мартиросян опубликовал клип скандальной группы USB, которая также является резидентом Comedy Club. Ребята позиционируют свой лейбл Bad Star, как комедийную пародию на образы музыкантов из «Мафии» Тимати.

Многие фанаты отметили прекрасное чувство юмора участников, а также заявляли, что это новый хит этого лета. По словам Гарика, его заставила добавить к себе в профиль данный клип сама группа USB.

Однако некоторые пользователи уверяют, что данное видео и сама музыкальная группа несёт исключительно унизительный характер в сторону Black Star. Всё из-за того, что Серж Горелый предстал, якобы, в образе Тимати, которого не пускают в караоке, и его избивает охранник.

Впрочем, лидер Black Star никак не отреагировал на данный клип, и большинство фанатов считают, что у Тимати отличное чувство самоиронии, потому он не будет негативно настроен в сторону артистов. Тимур был частым гостем в Comedy Club и на все шутки комиков реагировал крайне положительно, смеясь вместе со всеми.