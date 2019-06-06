Валерий, просыпайтесь! Меладзе советуют найти женщину достойнее Джанабаевой

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Новую пассию известного продюсера считают разлучницей, «коих сотни на дороге».

Выяснилось, что в последние годы брака, Валерий Меладзе жил на две семьи. О подробностях семейной жизни в неизвестности и недосказанности рассказала бывшая супруга певца Ирина Меладзе в программе «Судьба человека».

После выхода передачи, многие пользователи высказались о том, что Валерий сделал неправильный выбор, променяв добрую и невероятно мудрую женщину на Джанабаеву. В тоже время в адрес певицы посыпались оскорбления и обвинения в распущенности.

Часть фанатов не видит будущего для Валерия и Альбины. Существует мнение, что между двумя звездами нет любви. «Здесь не в чувствах дело», – считает пользователь, намекая на то, что Меладзе таким образом решил лишь разнообразить свою жизнь.

«Валерий, дорогой, просыпайтесь, это не Ваша жизнь, это не Ваша женщина. Годы идут, найдите достойную женщину», – прокомментировала видео с участием Альбины одна из подписчиц известного исполнителя. Предположительно, эта история может сказаться на карьере сорокалетней певицы, ведь народная любовь к ней угасает.