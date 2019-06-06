Решетова погубит дитё? Тимати отдаст младенца на воспитание своей матери

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В этом уверены читатели, Анастасии не «доверили» даже дочь рэпера. Как считают, Девушка не готова к материнству, и сама отказалась от Алисы, потому Тимуру придётся «бросить» будущего наследника на Симону.

Несколько недель вся общественность ждала того момента, когда новая пассия известного рэп-исполнителя Тимати признается, что носит под сердцем наследника. Как известно, вчера Анастасия Решетова опубликовала в своем микроблоге фотографии с фотосессии и наконец показала долгожданный живот. Однако в сети не только поздравили с ближайшим пополнением, но и успели раскритиковать, упрекнув в том, что девушка совершенно не готова стать матерью.

По предположению, Настя не сможет справится с маленьким ребенком, ведь она даже отказалась от первой дочери своего избранника, когда выбрала провести день в свое удовольствие, а не поздравить Алису с её юбилеем и появиться на празднике.

Как посчитали в сети, Тимати отдаст младенца на воспитание своей матери. Неужели он боится, что Решетова погубит дитё своим неумением? Судя по тому, сколько лет встречаются модель и рэпер, а забеременела она только недавно. Может быть, и сам Тимур не хотел ребенка от Насти, наблюдая за тем, как она относится к Алисе.

Девушку никто никогда не видел в компании Тимати и его дочери, Тимур постоянно проводит время с девочкой наедине и, похоже, подальше от Решетовой. Можно назвать только две причины, почему Настя ведет себя именно так по отношению к дочке Юнусова, возможно, что девушка сама недолюбливает маленьких детей и не знает как с ними нужно обращаться, а, возможно, что сама Шишкова просто не доверяет новой пассии следить и оставлять на неё Алису.

Также Решетову сравнили с Шишковой, которая родила и буквально скинула Алису матери певца – Симоне Юнусовой. Они обе постоянно заняты своими делами, карьерой, фотосъемками, залами, бизнесом – все это отнимает огромное количество времени, потому многие и считают, что Анастасия не справится с миссией стать положительной матерью.

Однако и сам Тимур не сможет давать должного внимания и уделять много часов, чтобы растить второго наследника, ведь он не так часто участвует в жизни дочери, потому единственным выходом остается только мать, которая уже имеет достаточный опыт в правильном воспитании.