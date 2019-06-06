Первый канал платит? Шурыгина может получить деньги на мамопластику за скандал

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Ради фигуры мечты Диана Шурыгина готова сделать пластичекую операцию на любых условиях.

На днях скандально известная 19-летняя Диана Шурыгина заявила своим подписчикам о том, что готова сделать мамопластику. По уверениям девушки, она не собирается увлекаться пластическими операциями и становиться «силиконовой куклой». Свое решение, Диана мотивирует тем, что небольшое увеличение объема поможет ей чувствовать себя более уверенно.

Однако Шурыгина отметила, что на консультации у врача она была еще полгода назад. Тогда специалист предостерег ее от хирургического вмешательства минимум на год. Диана прислушалась к рекомендации. Но после долгих обдумываний она решила, что уже готова к мамопластике, и больше ждать не будет.

Подписчики Шурыгиной заинтересовались тем, откуда девушка возьмет деньги на операцию. В качестве основной версии было выдвинуто предположение, что за все заплатит Первый канал: «Ура скоро контент на Первом канале будет».

К таким размышлениям пользователи Сети пришли из-за того, что девушка уже давно не появлялась на телевидении, а возможные неудачные последствия операции станут отличным поводом, чтобы вновь о себе заявить на всю стану, что принесут рейтинг не только Шурыгиной, но Первому каналу.