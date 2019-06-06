Фриске бы не понравилось! Шепелев оклеветал 75-летнюю учительницу

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Педагога может ожидать увольнение, после того, как Дмитрий высказал свое мнение по поводу московской школы в Instagram.

Один из известных телеведущих Дмитрий Шепелев часто делится своим мнением и советами в социалных сетях. На просторах Instagram он является одним из влиятельных блогеров, к которому прислушиваются большинство россиян.

В последнем посте Шепелев очень неординарно высказался по поводу одной из школ, которая находится в центре Москвы. Прикрываясь тем, что его 6-летний сын скоро пойдет в школу, Дмитрий разгуливает по образовательным учреждениям и выискивает различные изъяны.

Так, зайдя в одну из школ, он дерзко и унизительно разговаривал с 75-летней учительницей, всем видом показывая, что ей уже следовало бы сдать свои полномочия и уйти доживать остатки своих дней. Несмотря на ценный стаж педагога и ее возраст, Дмитрий продолжал проявлять неуважение, но даже на этом он не остановился.

В Instagram Шепелев решил спросить общественное мнение, о том, какой возраст должен быть у учителей, оклеветав при этом пожилую учительницу, назвав ее тучной дамой. На что в ответ посыпалось масса комментариев, естественно, в поддержку телеведущего. Он же звезда телеэкрана, а значит прав.

Обычно после подобных бурных обсуждений вытекают плачевные последствия. Вероятнее всего, школа о которой говорит Шепелев, приглянулась ему и, в целом, если внести некоторые корректировки, вполне годна для того, чтобы отправить туда своего сына. Скорее всего, он настроен добиться увольнения пожилой учительницы. А как она будет жить, это его уже не интересует.

Единственное, что можно отметить в заключении, так это то, что покойной жене Шепелева - Жанне Фриске такое поведение мужа точно бы не понравилось. Ушедшая из жизни певица всегда отличалась своей добротой и компетентностью, скорее всего она бы, наоборот, встала на защиту учителей с таким огромным опытом работы.