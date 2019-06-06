Ботокс – дура! Пынзарь «окосела» из-за пристрастия к пластике

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На это указывает то, что девушка стала резко прятать глаза кепкой, не снимает Stories со взглядом и прячет их за масками Instagram.

Дарья Пынзарь известна аудитории как бывшая участница проекта «Дом-2». Девушка живет с мужем за границей, ведет свой блог и очень часто прибегает к услугам хирурга в погоне за красотой.

Судя по последним новостям в профиле Дарьи, девушка скрывает от фанатов свой взгляд. Она стала выкладывать в профиль фотографии, прикрывающие ее глаза кепкой. Также в своих Stories Пынзарь пользуется масками, которые также скрывают ее взгляд. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод - Даша «окосела» из-за пристрастия к пластике.

Фанаты сошлись во мнении, что такие «старания» девушки связаны из-за ее чрезмерных процедур с лицом. Вполне возможно, что из-за избыточных операций в организме Дарьи произошел сбой, который и заставил ее глаза «разъехаться». Все же знают, что ботокс – дура! Странно, почему Пынзарь еще сама этого не поняла.

Вероятнее всего, девушке теперь еще раз придется «решаться» на очередную операцию. Теперь в порядок, видимо, придется приводить глаза.