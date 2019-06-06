Дворняга? Собчак публично унизила Бузову

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Об этом свидетельствует заявление Ксении о благородстве человека, недавний конфликт девушек, их вечная «вражда» и комментарии пользователей сети.

Собчак опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте. Девушка поделилась цитатой касаемо благородства человека и дружбы, а затем высказала свое мнение на этот счет. «Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это», – процитировала Ксения. Телеведущая отметила, что так поступают благородные люди, а лить грязь на человека, который когда-то был близким, является признаком дворняги.

Пользователи в сети посчитали, что в посте речь идет о Бузовой, и таким образом телеведущая ее публично унизила, назвав дворнягой. «Если бы ты не обидела Олю, она бы так не отреагировала», «Не дай Бог Бузова прочитает», «Зачем унижать Олю, называя ее дворнягой?» – негодуют злопыхатели. Когда-то девушки были в неплохих отношениях, но в последнее время ситуация обострилась.

Недавно у Бузовой и Собчак случился очередной конфликт. В своем шоу «Осторожно, Собчак», Ксения рассказала, что один известный бренд не хочет, чтобы Бузова носила его вещи. Олю сильно задело высказывание ведущей, и она разозлилась. После, на презентации клипа и песни Бузовой, журналистка извинилась и сказала не обращать на нее внимание. Певица в ответ потребовала признания в том, что Собчак врет и преувеличивает высказывание дизайнера. Ксения не согласилась с ней и сказала, что не нужно обвинять людей до того, пока все не выяснишь.