«Задушишь кота, мракобес!»: Баскова обвинили издевательствах над котом

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Сжал животное до полусмерти – фанаты уверены, что певец чрезмерно сильно сдавил шею питомца и даже глаза его выражают боль и страх.

Новое фото знаменитого певца России вызвало много комментариев среди подписчиков. Басков опубликовал фото с домашним любимцем и попросил подписчиком придумать подпись к нему. На снимке рыжий кот выглядел крайне странно. Выпученные глаза и испуганный вид, сдавливаемая шея животного и «безумный» взгляд Николая шокировали фолловеров. Они обвинили Баскова в издевательствах над котом.

Это не удивительно, ведь кот на фотографии и вправду выглядит испуганным и замученным. За Николаем ранее не замечали ярой нелюбви к животным, но кто знает, что происходит за стенами, скрытыми от глаз общества. Можно предположить, что певец питает неприязнь к своему питомцу по непонятным причинам.

С другой стороны, возможно, кот Баскова комфортно живет с ним и любит своего хозяина. А это фото лишь просто неудачный кадр. В любом случае, хейтеры уже заметили «недобросовестное» отношение Николая к коту. «Задушишь кота, мракобес!» - негодуют они.