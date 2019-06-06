Травит людей за деньги? Отчаянная Бородина зарабатывает на опасной косметике

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Фанаты уверены в этом, заявляя, что из-за рекламы Ксении люди портят своё здоровье.

Телеведущая Бородина обратилась к подписчикам с новой рекламной компанией от косметической марки Mixit, которая активно набирает популярность в России за счёт своих «Блёсток».

Однако пользователи заверили Бородину, что данная марка косметики имеет очень вредный и аллергичный состав, который подходит малому числу потребителей. Отчаянная, по мнению пользователей, Бородина зарабатывает на опасной косметике, из-за которой у людей развивается сильная аллергия.

Большинство подписчиков сразу ополчилось на Бородину, которая травит людей за деньги, а также делает это не в первый раз, рекламируя другие «некачественные» товары своим преданным фанатам.

Зачем же Бородиной браться за рекламу «некачественной» продукции, ведь у неё супруг - бизнесмен, собственный салон, а также множество телепроектов, за которые платят большие деньги. Нельзя отрицать, что ведущая откровенно говорила о прекрасных свойствах этой косметики.

Впрочем, каждый организм - разный, что не подходит одному - подойдёт другому. Поэтому нельзя винить Ксению за рекламу, якобы, опасной косметики. Однако отзывы подписчиков остаются фактом.