На память о бывшем. Пугачёва назвала сына в честь Гарика Сукачёва?

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Наивный Галкин и не подозревает, что его ребенок может носить имя любовника Примадонны.

Шокирующие скелеты в шкафу личной жизни Аллы Борисовны мог случайно вскрыть нынешний супруг звезды Максим Галкин. Молодой и доверчивый муж в Сети рассказал о горгульях-драконах, которые установлены на входе в шикарный особняк звездной пары.

«Ещё когда восемь лет назад мы вселились в этот замечательный дом, Алла для установления дружеских отношений с четырьмя бронзовыми драконами, которых моя буйная фантазия разместила на входе, дала им имена. С тех пор крылатых стражей зовут: Гарик и Гуля (это ГорГулья, разделённая на два имени) и Корнуэлл и Тибальд», — объясняет своим подписчикам Максим.

Скорее всего, имя Гарик у горгульи не просто повторяет имя сына пары, Гарри Галкина. Как сказал сам Максим, Алла назвала статуи сразу после заезда в особняк около 8 лет назад, в то время как Лиза и Гарри были рождены в 2013 году. Очевидно, что имя для дракона было выбрано раньше, а следовательно и имя для сына, скорее всего, пошло «в наследство» от Аллы, которая, видимо, не равнодушна к этому имени.

Как оказалось, у Пугачёвой в 90-е была страстная любовь с Гариком Сукачёвым, в честь которого Примадонна могла назвать не только горгулью, но и сына. На память о бывшем в свои 64 года, 6 лет назад, Пугачёва решила себя не обременять тяжёлым выбором имени и, вероятно, назвала сына самым «любим» именем из всех. Не удивительно, что в начале 90-х обсуждалась тема скорой свадьбы Аллы и Гарика, которая так и не состоялась.