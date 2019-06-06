Галкин научил? Сын Пугачёвой общается с женщинами криком

Сегодня, 10:30

А дальше что, матом будет разговаривать?

5-летние Гарри и Лиза — единственные дети Максима Галкина, в которых он души не чает и всячески балует. Видимо, отцовская любовь зашла слишком далеко, и мальчик почувствовал себя практически главным членом семьи. Обычно дети ведут себя прилично, не грубят, но много разговаривают и постоянно шумят.

На последних «сторис» комика в социальной сети Instagram Гарри и вовсе проявил себя по-новому, но не в хорошую сторону. Оказывается, что сын Пугачевой с неизвестных пор стал общаться с женщинами криком. Первой «жертвой» на пути ребенка стала няня Оксана.

«ОКСАНА!» — мальчик так сильно стал кричать, что даже его сестра удивилась такому гонору. Примечательно, что рядом на кресле лежал Максим и не соизволил сделать замечание. Неужели такая форма общения для него приемлема, и он даже позволяет сыну разговаривать с посторонними, а тем более с женщинами, на повышенных тонах? Не исключено, что сам Галкин научил Гарри этим манерам поведения. Дети часто подражают своим родителям, поэтому модель разговора с женским полом он мог перенять у папы.