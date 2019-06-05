Петросян слепнет? Юморист намекнул на проблемы со зрением

Сегодня, 19:58

В поле «зрения» юмориста остались только яркие предметы.

Евгений Ваганович Петросян, знаменитый комик, постоянно хвастается новыми фотографиями в социальной сети Instagram, во всей красе показывая свою жизнь. После публикаций с какими-то странными наушниками, похожими на слуховой аппарат, звезда сегодня решил в тексте расписать красочную историю Красного моря, которое, видимо, звезда не видит без очков. Неужели Евгений Ваганович слепнет?

«Представляю Персидский залив. Неподалёку Красное море. Но мои красные штаны ближе», — восторженно подметил Петросян к фотографии на балконе отеля.

Важно заметить, что Евгений Ваганович, который только будет праздновать своё 74-летие в сентябре, намекает на проблемы со зрением. Юморист, стоя на балконе перед Красным морем, говорит о том, что он «представляет» этот самый залив, то есть, не видя близких берегов. Очевидно для Петросяна старость не в радость. Вспоминая и представляя у себя в голове, как выглядит море и Персидский залив, комик и намекает на то, что дальше своих ярких вещей ничего не может разглядеть.

Несмотря на то, что Евгений предстал перед всеми в очках, заслуженный артист может попросту слепнуть под давлением времени, что, видимо, звезда воспринимает болезненно.