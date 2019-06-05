Россия не угодила? Дмитрий Шепелев может отдать сына учиться за границу

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Известный телеведущий находится в раздумьях, ведь в сентябре сына нужно вести в первый класс.

36-летний ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram о животрепещущей теме. Знаменитый мужчина в этом году отдает в первый класс своего единственного сына Платона, которому ему родила покойная певица Жанна Фриске. Стоит отметить, что как любящий и ответственный отец Дмитрий стал ходить по разным школам, чтобы выбрать для наследника самое лучшее учебное заведение. Однако тут Шепелева ждала неприятная ситуация, о которой он рассказал в Сети.

Выходит, Дмитрию не угодила Россия с её устаревшей системой образования, если в первом классе первоклашек обучают 75-летние педагоги. Шепелев заявил, что желает для своего Платона только всего самого лучшего. Не исключено, что имея хорошие финансовые возможности, телеведущий может отдать сына учиться за границу, чтобы тот получал качественное образование.