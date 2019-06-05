Очередная "наложница". Тимати бросит Решетову после родов — сеть

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Рэпер может использовать женщин не для создания семьи, а для получения наследников.

Долгое время вокруг рэпера Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой ходили слухи, что пара ждет пополнения в семействе. Раньше они всегда отрицали подобные сплетни, Анастасия даже выкладывала в свой Instagram фотографии двухлетней давности, чтобы никто не заметил ее «интересное» положение. Тем не менее, правда стала известна и звездная пара выложила в своих микроблогах снимки с совместной фотосессии, где заметно явно округлившийся живот модели.

Пользователи Сети очень бурно отреагировали на внезапное объявление беременности на таком сроке и заявили, что Тимати бросит Решетову после родов, как это и случилось с Шишковой. Они убеждены, что Анастасия — очередная «наложница» и совсем скоро рэпер отправится на поиски новой победительницы конкурса красоты. Вероятно, из-за активного образа жизни, массы проектов и выступлений, у музыканта не останется время на возлюбленную.

Стоит отметить, что Тимати станет отцом уже во второй раз у него уже есть 5-летняя дочь Алиса, которую ему подарила модель Алена Шишкова, с которой он расстался вскоре после рождения малышки, но смогли сохранить теплые отношения и сейчас вместе занимаются воспитанием дочери. Для Решетовой это будет первый ребенок, вероятно, поэтому, она долгое время и не афишировала беременность.