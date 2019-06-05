«Рвут на части бабку» - Садальский подозревает внучку Шукшиной в отравлении Алибасова

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Такие люди, как Анна, не умеют зарабатывать на жизнь собственным трудом, считает актер.

Станислав Садальский выразил сочувствие Бари Алибасову, с которым дружил на протяжении многих лет.

5 июня продюсером был получен химический ожог пищевода и желудка. Выяснилось, что Алибасов выпил стакан химического средства для чистки, перепутав жидкость с соком. По заявлению его сына, композитор идет на поправку, а его жизни уже ничего не угрожает.

Садальский считает, что инцидент не был несчастным случаем, а был спланирован с корыстным мотивом. В отравлении актер подозревает внучку жены Алибасова Анну. По словам Садальского, девушка могла нарочно подсунуть стакан с чистящим средством, поскольку такие, как она, привыкли жить за чужой счет. Актер добавил, что ничуть не удивлен происходящему, члены семьи, по его словам, только и делают, что «рвут на части бабку».

Семья Лидии Федосеевой-Шукшиной постоянно подвержена ссорам и скандалам. Актриса не может найти общий язык ни с дочками, ни с внучками.

Тем не менее позиция Садальского не вызывает доверия. Ранее сообщалось, что химическое средство «Крот» было оставлено в доме работниками, которых вызывали для устранения засора. Кроме того, в квартире с Алибасовым находились его сын и помощник.