Может ослепнуть: Элджей сделал тату на зрачках ради вечного «белоглазого» образа?

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Неоднозначный снимок из отпуска при полном «параде» рэпера спровоцировал догадки в Сети.

Ни для кого не секрет, главной «фишкой» Элджея считаются белые линзы, скрывающие цвет глаз рэпера. Возможно, именно благодаря неординарному образу артист добился такого успеха в короткой срок. Однако, до сих пор главным вопросом фанатов остаётся, в каком образе предстоит Узенюк дома? И хотя возлюбленная артиста Анастасия Ивлеева неоднократно заявляла в интервью, что в быту Лёша обычный парень с «цветными» глазами, однако, так ли это на самом дела. Как известно, сейчас пара находится в отпуске и, судя по новым снимками в соцсетях знаменитостей, даже на отдыхе Элджей не оставляет «фишку» белых глаз, в то время, как Ивлеева и вовсе предстала в Сети без макияжа.

Неужели Элджей сделал тату на зрачках ради вечного «белоглазого» образа? К слову, татуировка на глазном яблоке уже не кажется чем-то невероятным: инъекциями прокрашивающего пигмента баловались ещё в прошлом веке, однако, даже за сотни лет последствия от неоднозначного удовольствия до сих пор несут за собой плачевный характер. И в погоне за оригинальным образом Элджей может не только занести инфекцию, но и окончательно ослепнуть.