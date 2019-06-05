Тимати снова станет папой! Анастасия Решетова официально подтвердила свою беременность

Сегодня, 15:32

Популярный рэпер и модель больше не скрывают, что ожидают пополнения.

Несколько месяцев внимательные пользователи Сети наблюдали за моделью Анастасией Решетовой и догадывались об «интересном» положении девушки. Сама невеста Тимати отрицала данную информацию о последнего, однако дальше скрывать уже нет смысла, когда живот невозможно прикрыть за объемными вещами. Сегодня 35-летний Тимати и 23-летняя Анастасия Решетова официально подтвердили беременность, а потому рэпера можно поздравить, он снова станет папой! Для Анастасии это будет первый ребенок.

Согласно словам инсайдеров, девушка уже находится на пятом месяце беременности и прекрасно себя чувствует. Поделиться своим счастьем Тимати и Решетова решили одновременно на своих страничках в социальной сети Instagram, когда разместили кадры с «беременной» фотосессии. О поле малыша пока ничего не известно.