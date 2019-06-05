Как в лихие 90-е. Потерявший славу Агутин начнет спиваться?

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Грустить по уходящей карьере певец может «в компании» с бутылкой, ведь он не раз признавался, как сильно любит алкоголь.

Наиболее яркие моменты карьеры российского певца Леонида Агутина, увы, остались позади. Ставший знаменитым в лихие 90-е исполнитель и без того долгое время держался на плаву, однако, на современной эстраде ему все сложнее находить своего слушателя. В своих немногочисленных интервью Агутин раз за разом с теплом вспоминает, как проходили его дни в лучах славы. Тогда он сильно увлекался спиртными напитками, причем настолько, что в определенный момент решил завязать с вредной привычкой.

Теперь же Агутин оказался в такой жизненной ситуации, когда он уже 50-летний, потерявший славу певец, который обустроил не только собственную жизнь, но также и будущее для собственной дочери. Стремится, в такой ситуации, может оказаться не к чему, потому несложно предположить, что артист начнет спиваться, пытаясь вернуть безвозвратно ушедшую молодость. Неоднократно сам Агутин признавался, что 90-е, когда «все время был пьяным» он считает едва ли не лучшим периодом своей жизни.

Теперь же единственной, кто может остановить его от алкоголизма является любимая супруга Анжелика Варум, с которой он вместе уже 20 лет. Учитывая то, что и сама исполнительница часто оказывалась частью кутежей Агутина, несложно предположить, что в его новом рвении Варум также может составить компанию мужу, дабы тот не пускался «во все тяжкие» в незнакомых компаниях.

Редакция напоминает! Злоупотребление алкогольными напитками может вызвать зависимость с разрушительными последствиями для организма.