Нужен был побогаче? Нюша намекнула, что бросила Крида из-за меркантильных соображений

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Слова певицы об искренности в любви выглядят нелепо на фоне её брака с представительным мужчиной.

Нюша не осталась в стороне после интервью её бывшего избранника Кгора Крида, в котором он упрекал «звезду» в корыстности и меркантильности. Артист вспоминал истории, приведшие в итоге к разрыву со своей «звёздной» возлюбленной», когда расчётливость и алчность Нюши заставили его усомниться в своём выборе. Песенная карьера Крида тогда ещё только начиналась, а Нюша, будучи дочерью обеспеченных родителей, уже вовсю сияла на звёздном небосклоне.

Певица немедленно полыхнула праведным гневом и высказалась в ответ, красноречиво намекнув, что бросила Крида из-за его несостоятельности или по меркантильным соображениям. Она рассказала в интервью, что в её жизни всегда самым главным была любовь, а деньги - лишь на втором месте. И, конечно, фраза, ставшая уже классической: «Что за мужчина, который не может обеспечить свою женщину?». Так неужели певицуе нужен был муж побогаче?

Впрочем, у каждого свои представления об обеспеченности. У кого-то она вполне умещается в пределы средней зарплаты, а у кого-то верхних границ здесь просто не существует. Мы рискнём предположить, что наша Нюша всё же ближе к последней категории и избранник ей нужен явно побогаче! Об этом нетрудно догадаться, узнав, кем же является её муж.

Это Игорь Сивов, главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Чиновник даже не федерального уровня, а международного, представитель высшего органа университетского мирового движения. Конечно, никто не утверждает, что речь идёт именно о браке по расчёту. Вот только морализировать в таком положении о ценности высоких чувств, мягко говоря, бестактно и неуместно.