«Подсела» на хирурга? Пынзарь «спалила» маниакальную зависимость от пластики

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Очередная операция Даши по удалению папилломы спровоцировала догадки в Сети.

О пагубном пристрастии Даши Пынзарь к пластическим операциям уже известно, наверное, каждому. В свои 33 года звезда «Дома-2» сделала маммопластику, контурную пластику губ, скулы, коррекцию второго подбородка и череду «уколов красоты». А сегодня блондинка и вовсе похвасталась пополнением в списке хирургических вмешательств. В соцсети Даша опубликовала рекламный пост, где пропиарила очередную клинику с лучшими врачами.

Как оказалось, Пынзарь уже долгое время страдает от папиллом на лице и в области груди, из-за чего девушка даже боялась носить наряды с завышенным горлом. По словам девушки, только профессионал смог убрать новообразования путём лазерной операции. И всё бы ничего, вот только Пынзарь «спалила» маниакальную зависимость от пластики. Вероятно, блондинка «подсела» на хирурга, ведь не прошло ещё месяца с прошлой операции по удалению «брылей», как звезда «Дома-2» вновь легла под нож врача. Очевидно, комплексы настолько измучили девушку, что Даша не прекращает искать в себе недочёты, однако, в погоне за идеалами блондинка рискует не только потерять себя, как личность, но и окончательно «угробить» своё здоровье.