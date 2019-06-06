Потап не угодил? Настя Каменских «заскучала» в медовом месяце

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Певица развлекается, публикуя фото с расчетом на нового кавалера.

В последнее время Instagram-аккаунты Потапа и Насти Каменских буквально перенасыщена романтическими свадебными снимками и фото из их медового месяца. Певица, находясь на отдыхе, завалила подписчиков нежными фото с супругом.

Верные поклонники, той самой «не пары», уже умудрились создать десятки фан-страниц бывшего дуэта, в которых публикуют, все те же, совместные фото молодоженов.

Однако последние фотографии в профиле Каменски наталкивают на мысли, что певица, похоже «заскучала» в поездке. Во первых, она решила вернуться к работе, активно выкладывая рекламные фото с чипсами. А во вторых, последним, Настя опубликовала «странное», для замужней женщины, фото (она позирует в душе, одетая только в нижней части тела, культурно прикрывая рукой, все то, что не должны видеть посторонние взгляды).

Многие фанаты певицы не поняли с какой целью она добавила подобное фото, особенно, после ряда «счастливых» снимков с мужем.

Возможно, Настя уже успела насытиться супружеской жизнью с Потапом, или после бурной ссоры певица решила таким образом позлить возлюбленного. А может, что еще хуже, Потам чем-то не угодил молодой жене, заставив ее искать развлечения в соцсетях.

Остается надеяться, что сам Потап не против подобного контента Каменских, и за пышной, долгожданной свадьбой не последует громогласный и скорый развод.